Vakıfbank’ta görev değişimi: Osman Arslan Genel Müdür seçildi

Böylece Osman Arslan dönemi resmen başlamış oldu. Arslan, bankacılık kariyerine 1995 yılında Ziraat Bankası’nda başladı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde özel sektör bankalarında yöneticilik görevleri üstlenen Arslan, 2012 yılından itibaren yeniden Ziraat Bankası’nda üst düzey görevlerde bulundu.

Finansal yönetim, uluslararası bankacılık ve bilgi teknolojileri alanlarında genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüten Arslan, 2015-2017 yılları arasında Ziraat Katılım Bankası’nda kurucu genel müdür olarak görev yaptı.

Arslan, 2017 yılından itibaren ise Halkbank’ta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyordu.

Öte yandan, Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve devam edecek. Saydam, 1993 yılında VakıfBank’ta müfettiş yardımcısı olarak başladığı kariyerinde uzun yıllar çeşitli kademelerde görev aldı. İnsan kaynakları ve teftiş kurulu başkanlığı görevlerinin ardından 2013 yılında genel müdür yardımcısı olan Saydam, 2021 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.