VakıfBank’tan 1,5 milyar Euro'luk dev hamle

Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında dikkat çeken bir adım atan VakıfBank, uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 1,5 milyar Euro tutarında, 10 yıl vadeli kredi anlaşması gerçekleştirdi. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşı garantisi ve Dünya Bankası Grubu üyesi IBRD’nin kısmi garantisiyle sağlanan kaynak, sektörün en yüksek hacimli işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Finansman kadınlar ve gençler için kullanılacak

Sağlanan kaynağın önemli bölümünün kadınlar, gençler ve girişimcilik ekosistemine aktarılması planlanıyor. VakıfBank’ın “Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı” yaklaşımı kapsamında kullanılacak finansmanın; istihdamın artırılması, üretimin desteklenmesi ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılması hedefleniyor. Özellikle kadın girişimciler ile gençlerin iş hayatına katılımının artırılması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Anlaşmanın imza töreni İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, finans kuruluşlarının temsilcileri ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Finans sektöründe geniş yankı uyandıran anlaşmanın, Türkiye’ye yönelik uluslararası güvenin göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

Mehmet Şimşek’ten KOBİ mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile sürdürülen iş birliklerinin Türkiye’nin üretim ekosistemi açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Şimşek, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman kaynaklarıyla KOBİ’lerin desteklenmeye devam edeceğini belirterek, sağlanan kaynağın özellikle gençler ve kadın girişimciler için önemli fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

“Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesi”

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise gerçekleştirilen işlemin yalnızca bir finansman anlaşması olmadığını vurguladı. Arslan, 1,5 milyar Euro büyüklüğündeki bu kredi anlaşmasının Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanındaki en yüksek tutarlı işlemlerden biri olduğunu belirterek, uluslararası finans çevrelerinin Türkiye’ye olan güvenine dikkat çekti.

200 bin kişiye istihdam katkısı hedefleniyor

Osman Arslan, sağlanan finansmanla yaklaşık 200 bin kadın ve gencin iş hayatına katılımına katkı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Kadınların ve gençlerin üretim süreçlerine daha güçlü katılımının ekonomik büyüme kadar toplumsal kalkınma açısından da kritik olduğunu belirten Arslan, kapsayıcı büyüme modeline odaklandıklarını söyledi.

Afet bölgesi için özel finansman desteği

VakıfBank’ın finansman planında afet bölgesine yönelik destekler de öne çıktı. Banka, deprem bölgesindeki işletmelerin yeniden ayağa kalkabilmesi için işletme ve yatırım kredileri sağlayacak. Açıklamaya göre özellikle kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekleyen kredi programlarıyla bölgedeki ekonomik canlılığın yeniden artırılması amaçlanıyor.