VakıfBank’tan iki yeni küresel ödeme ürünü

20 Temmuz 2020

VakıfBank, Türkiye’de yerleşik uluslararası firmaların hazine operasyonlarını merkezi olarak yapabilmeleri için iki yeni küresel ödeme ürününü SWIFT FileAct ve MT101'i hizmete aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, “VakıfBank olarak yenilikçi yaklaşımımızla uluslararası müşterilerimizin de talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve yerine getiriyoruz. SWIFT FileAct ve MT101 global ödeme sistemlerini devreye almamız da bu yaklaşımımızın bir göstergesi.” dedi.

Hizmete aldıkları ürünler sayesinde ağırlıklı olarak Türkiye’de yerleşik uluslararası firmaların başta vergi ödemeleri olmak üzere hazine operasyonlarını tek kanaldan yapılabildiklerine dikkati çeken Akyol, "SWIFT FileAct, toplu ödeme dosyaları veya yapılandırılmış mesajların, büyük veri dosyalarının güvenli ve verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Bu kanal ile her formatta veya boyutta dosya gönderilebiliyor. Ayrıca internet tabanlı dosya aktarım çözümlerinde bulunmayan güvenlik seviyeleri sağlanıyor.” diye konuştu.

MT101’le yazılı talimat ve onay aranmıyor

MT101 ile ilgili de bilgi veren Hazım Akyol, şunları kaydetti: “MT101 müşterilerimizin swift kanalı ile talimatlarını direk bankamıza iletebildikleri, banka nezdindeki hesaplarından yapılacak bir veya birden fazla ödeme talimatını içerebilen hızlı ve güvenli bir ödeme şekli. FileAct hizmetinde olduğu gibi, vergi ödemelerinin kamu bankalarına geçmesi ile bankamızla çalışmak isteyen uluslararası firmaların MT101 mesajı için de talepleri arttı. Bu sayede SWIFT mesajı ödeme talimatı olduğundan ayrıca yazılı talimat, onay aranmıyor. Ayrıca, global ana firmaya SWIFT üyeliği üzerinden merkezileştirme olanağı sağlıyor."