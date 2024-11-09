Vakıfbank'tan kredi kartı borcu için yeni kampanya

Vakıfbank kredi kartı borçlularına yönelik kampanyasını kamuoyuyla paylaştı.

Vakıfbank kredi kartı sahipleri asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan tutarı aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla taksitlendirebilecek. Banka aynı oranla iki ay erteleme imkanı da tanıyor.

Vakıfbank’tan yapılan açıklamaya göre; ekstre erteleme ya da taksitlendirme olanağından faydalanmak için borcun asgari tutarının son ödeme tarihinden en geç bir gün öncesine kadar ödenmesi gerekiyor.