VakıfBank’tan Türk bankacılığında rekor DPR işlemi

VakıfBank, uluslararası finansman kaynaklarına erişimini güçlendiren yeni bir işleme imza attı.

VakıfBank, DPR programı kapsamında, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan Apollo ile 5 yıl ana para ödemesiz, 12 yıl nihai vadeli 1,3 milyar dolar tutarında seküritizasyon işlemini gerçekleştirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, işleme ilişkin değerlendirmesinde “Devam eden jeopolitik risk faktörleri ve küresel belirsizlik ortamına rağmen, Apollo ile kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdik. Türk bankacılık sektöründe hem vade hem tutar bakımından yeni bir zirve oluşturduğumuz işlem nedeni ile değerli iş ortağımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Söz konusu işlem ile Apollo, DPR programımız kapsamındaki en büyük yatırımcımız seviyesine yükselmiştir. Apollo’nun Türkiye’de en çok finansman sağladığı DPR programının da Bankamızın programı olduğu bilinmektedir. Bu işlem aynı zamanda Bankamıza, ülkemiz ekonomisine ve DPR programımıza gösterilen ilginin ve duyulan güvenin en net göstergesi olmuştur” ifadesini kullandı.

“DPR programı bakiyemiz 5,3 milyar dolara ulaştı”

Osman Arslan, gerçekleştirilen işlem sonrasında VakıfBank’ın DPR programı büyüklüğünün 5,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Sektörde DPR programlarının toplam büyüklüğünün 12,9 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Arslan, VakıfBank’ın bu alandaki pazar payının yüzde 40’ın üzerine çıktığını ve bankanın sektör lideri konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Apollo’dan VakıfBank’a güven mesajı

Apollo’nun Ortağı ve Yapılandırılmış Finansman Başkanı Jamshid Ehsani ise Apollo’nun küresel ölçekte havale akımlarına dayalı DPR programlarına aktif yatırım yaptığını belirtti.

Ehsani, VakıfBank’ın DPR programının zorlu piyasa koşullarına karşı dayanıklılığını birçok kez kanıtladığını ifade ederek, uzun vadeli finansman aracılığıyla iki kurum arasındaki iş birliğini derinleştirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.