Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralık zeytinlik
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 9 adet zeytinlik ihale ile kiraya verilecek.
Balıkesir ve Çanakkale'deki zeytinliklerin kiralama ihalesi, 11 Mart 2020 tarihinde saat 14:00'te 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulüyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak.
İhaleye son müracaat süresi 10 Mart 2020 günü saat 16:00'ya kadardır.
İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız
* Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.