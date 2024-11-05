Valencia'ya yapılacak 10,6 milyar Euro'luk acil yardım paketinin detayları açıklandı

İspanya hükümeti sel felaketinden etkilenen bölgeler için acil ekonomik yardım paketi açıkladı.

"Şimdi, AB'nin bize yardım etmesinin zamanı geldi" diyen Başbakan Pedro Sanchez, afetzedeler için direkt yardım ve kredi kolaylığı kapsamında, ilk aşamada 10 milyar 600 milyon Euro'luk bir paket kabul ettiklerini ifade etti.

Sanchez, 11 Kasım'dan itibaren faaliyete geçecek ekonomik yardımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Felaketten zarar görenlerin her bir başvurusuna karşılık konutlar için 20-60 bin Euroya, beyaz eşya ve elektronik eşyalar için 10 bin 300 Euro'ya, asansör ve apartman girişlerindeki hasarlar için 37 bin Euro'ya kadar direkt yardım yapılacak. Afetzedelere direkt yardımlar en fazla 30 gün içinde banka hesaplarına yatırılmış olacak. Ayrıca en fazla zararı gören 30 bin kadar KOBİ başta olmak üzere, tüm afetzedelere hükümet garantisinde, Resmi Kredi Enstitüsü tarafından kredi alma kolaylığı sağlanacak. Kredi için toplamda 5 milyar Euro ayrıldı. Selden zarar gören araçların tazminatının yüzde 20'si de hükümet tarafından karşılanacak."

Kamu yardımı 4 katına çıkarılacak

Açıklanan yardım paketinin içinde vergi affı veya ertelemesi, olağanüstü fiziksel veya psikolojik hastalık durumlarında maaşının yüzde 75'inin ödenmesi karşılığında ücretli izne çıkma hakkı getirilmesi, felakete uğrayan tüm belediyelerin acil yardım harcamalarının merkezi hükümet tarafından karşılanması gibi maddelerin de olduğunu kaydeden Sanchez, kamu yardımının 4 katına çıkarılacağını, zarar gören tüm kamu binalarının (kültür ve spor salonları dahil) ve yollarının yapımının hükümet tarafından karşılanacağını, ayrıca bölge mahkemelerin de güçlendirileceğini söyledi.

Güvenlik, hasar tespiti ve temizlik çalışmaları öncelikli

İspanya'nın bu zamana kadar aciliyet gerektiren afetlerde her zaman Avrupa Birliği'nin (AB) yanında olduğunu da vurgulayan Sanchez, "Şimdi, AB'nin bize yardım etmesinin zamanı geldi" diye konuştu.

Selin etkilediği bölgede normalleşme sağlanıncaya kadar halkın yanında olacaklarını bildiren İspanya Başbakanı Sanchez, halen kayıpların, yıkımların ve eksiklerin olduğunu ifade etti. Önceliklerinin hayat kurtarma, ardından cesetlerin bulunup, kimlik tespitinin yapılıp onurlu bir şekilde cenazesinin teslim edilmesi olduğunu aktaran Sanchez, sokaklarda güvenliğin sağlanması, zarar gören bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmalarının da öncelik arz ettiğini dile getirdi.

Bölgede 14 bin 898 asker görev yapıyor

Mevcut durumda Valencia'da ve diğer afet bölgelerinde 14 bin 898 askerin görev yaptığını ve şimdiye kadar 1309 kişinin hayatını kurtardıklarını aktaran Sanchez, felaket bölgesi ilan edilen yerlerin yüzde 98'inde elektrik sağlandığını, yüzde 68'inde telefon hatlarının çalışır durumda olduğunu ve şimdiye kadar 40 kilometre yol ve 74 kilometrelik demir yolunun temizlendiğini ifade etti.

Öte yandan Valencia Özerk Hükümet Başkanı Carlos Mazon, dün yaptığı açıklamada, afet bölgelerine yardım için merkezi hükümetten 31 milyar 402 milyon Euro'luk yardım talep etmişti. Sanchez'in bugün açıkladığı pakette yardımın 10 milyar 600 milyon Euro olduğu duyuruldu.