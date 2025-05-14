Valilik davayı kazandı, ekmek fiyatları düştü!

Samsun'da fırınlar 7 Şubat'ta ekmek fiyatlarını güncelleyerek 210 gramı 10 TL'den satılan ekmeği 12,5 TL'ye yükseltmişti. Samsun Valiliği ise artışı fazla bularak, karara itiraz etti. Ancak itiraz komisyonunda da karar değişmeyince konu mahkemeye taşındı.

Mahkeme ise Samsun Valiliği'ni haklı bularak zammı iptal etti. Fırıncılar Odası'na ve taraflara, zammın geri alınmasına ve ekmeğin eski tarifeden satılmasına yönelik mahkeme tebligatı gönderildi.

"Yeniden toplanıp, yeni fiyat talep edeceğiz"

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler de karar neticesinde ekmeğin 10 TL'den satışa sunulacağını açıkladı. Güler, ekmek fiyatının geçen seneki tarifeden devam edeceğini ancak yeniden fiyat talep edeceklerini belirtti.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop ve Çorum'da 200 gramlık ekmeğin 12,5 TL'den satıldığını belirten Güler, "Mahkeme kararına uymaya mecburuz. Mahkemenin takdiridir. Yeniden toplanıp, yeni fiyat talebinde bulunacağız. Sonrasını bilemeyiz" dedi.

Karar neticesinde Samsun'da ekmekler eski tarifeye göre 10 TL'den satılacak.