Vansan, dünya pazarlarında lider olmayı hedefliyor

Satın alma sonrasında Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika pazarlarında lider olmaya ve rekabet üstünlüğü sağlamaya ağırlık verdiklerini söyleyen Vansan Genel Müdürü Soibjon Rustamov, ihracatın ciro içindeki payını yüzde 80 seviyesine taşımayı hedeflediklerini söyledi.

5 milyar dolar cirosu olan ve Japonya’nın en büyük pompa üreticisi Ebara’nın dünyada ilk 10 arasında yer aldığını, Asya’da en büyük üretici olduğunu, dünya genelinde 23 fabrika ve yüzlerce satış ofisi ile hizmet verdiğini belirten Rustamov, Ebara’nın Vansan’a teknolojiden eğitime kadar pek çok alanda güç kattığının altını çizdi. Rustamov, “Vansan zaten Türkiye’nin en büyük dalgıç pompa üreticisi idi. Bu nedenle satın alma sürecinde Vansan markasını koruma kararı alındı. Ebara Vansan’ı satın alırken ve Türkiye’de yatırım yapma kararı alırken Türkiye’nin coğrafi avantajı, genç insan kaynağı ve güçlü tedarik zincirini dikkate aldı. Vansan’ı bünyesine katarak global pazarda söz sahibi olmayı hedefledi” dedi.

“İhracat payımızı yüzde 80 seviyelerine çıkarmak istiyoruz”

Vansan’ın iç pazar talebinin yüzde 50’sini tek başına karşıladığı belirten, dünya genelinde de 80 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Rustamov, cironun içindeki ihracat payını yüzde 65-70’lerden yüzde 80’e çıkarmayı istediklerini vurguladı. Yine 2022 yılında 74 milyon dolar olarak gerçekleşen cirolarını da 2023 yılında 80 milyon dolara yükselteceklerini ifade eden Rustamov, “Yaşadığımız pandemi süreci ve dünya genelinde konuşulan resesyon olasılığı bizleri olumsuz etkilemedi. 2023 yılına hızlı bir giriş yaptık. Vansan’ı tıpkı iç pazarda olduğu gibi global pazarda da lider yapmayı hedefliyoruz. Dünyada ciddi bir rekabet var, bu nedenle bünyemizde büyük yatırımlara giriştik. Yatırımlar yapıp, kalitemizi artırıp ciromuzdaki ihracat payımızı yüzde 80 seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Kaliteden asla taviz vermiyoruz. Türkiye’de ve dünyada Vansan ürünleri aynı kalitededir. Vansan’ın kendi ihracat pazarlarının yanı sıra Ebara’nın olduğu yerlerde de ürünleri olacak. Bu da bizim satış rakamlarımıza olumlu yansıyacak. İzmir’de iki farklı fabrikada üretim yapıyoruz, tarımda ve içme suyu pazarına yönelik yaptığımız seri üretimin yanı sıra jeotermal tesislerinin, madenlerin ve barajların talep ettiği özel tasarım ürünler de imal ediyoruz. Örneğin Japonya’da bir balık çiftliğinin projesini üstlendik. Deniz suyunu içme suyuna çeviren, 20-25 metre boyunda özel teslim su pompası projelerimiz var. Tüm bunları kendi bünyemizdeki Ar-Ge bölümümüz ile yapıyoruz” dedi.

Yüzlerce metre yerin altındaki suları yeryüzü ile buluşturduklarını söyleyen Rustamov, ürünlerin en fazla tarım sektöründe kullanıldığını belirterek, “Ülkemizde, Orta Doğu ve Arap Yarımadasında yer üstü su kaynaklarından ziyade yer altı su kaynakları zengin. Bu nedenle bu coğrafyalarda ilgi görüyoruz. Artık dünyamızı içme suyu konusunda zor günler bekliyor. Tüm dünyadaki doğal su kaynaklarının sadece yüzde 1’i içilebilir durumda. Suya ihtiyaç sürekli artıyor. Yeraltı suları korunmalı, bilinçsiz kontrolsüz kuyuların açılması engellenmeli. Bizim sektöre de bu anlamda büyük bir ihtiyaç var. Yer altı suları gittikçe daha derinlerde çıkıyor. 100 metredeki suları artık daha da derinlerde buluyoruz. Bu nedenle 2-3 yılda bir pompa değiştirmek zorunda kalınıyor” dedi.

"Enerjinin yüzde 20'sini pompalar tüketiyor"

Yaşadığımız süreçte sektörün sürekli bir büyüme içinde olduğunu söyleyen Rustamov, dünyada endüstri tarafından kullanılan enerjinin yüzde 20’sini pompaların tükettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: ‘Bu pompalar 7 gün 24 saat çalışıyor. Bizim ürünlerimiz elektrik tasarrufu sağlayan bir teknolojiye sahip. Verimli pompalar üretiyoruz. Enerji maliyetlerinin önem kazandığı bu dönemde, yüksek verimlilikteki Vansan ürünleri ciddi enerji tasarrufu sağlıyor.”

Yaşanan büyük deprem felaketi ile bölgedeki yer altı su kaynaklarına ve zarar gören sanayi kuruluşlarına da dikkat çeken Rustamov, bölgede ciddi bir pompa ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak, Vansan’ın hızlı üretim ve tedarik avantajı sayesinde bölgenin ihtiyacını karşılamak için harekete geçtiğini sözlerine ekledi.