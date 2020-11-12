Varank: 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Bakan Varank, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.
Bakan Varank, "Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." diye konuştu.
Kaynak: AA