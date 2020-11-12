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  • Varank: 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Varank: 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Bakan Varank, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.

Varank: 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.

Bakan Varank, "Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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