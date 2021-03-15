Varank: AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz." diyerek, "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon Euro destek sağladık." şeklinde konuştu.