Varank: Çanakkale'de 80 milyar dolarlık altın madeni yatıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 milyar dolar değere sahip altın rezervi bulunduğunu söyledi.

Bakan Varank, Çanakkale Lapseki’de üretim yapan TÜMAD Madenciliğe ait madeni ziyaret etti. Varank, "Altın madenciliği stratejik bir alan. Şu anda Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni yatıyor. Burada maden işletmeciliği yapan firma sayımız çok az. TÜMAD Madencilik, dünya standartlarında üretim yapması, çevre ve üretim süreçlerinde aldığı tedbirlerle örnek işletmelerden bir tanesi. Dünyada bu tip üretim yapan 800 altın madeni var. Bunlardan bir tanesi Lapseki’de. Kanada’da madencilik yapan bir firma hangi standartlarda üretim yapıyorsa ondan belki daha iyi bir şekilde üretim yapan bir tesisimiz" ifadelerini kullandı.

Altın ve gümüş madenciliğini, “Türkiye açısından elzem” olarak niteleyen Bakan Varank, bu alanda çok ciddi ithalatlar olduğu düşünüldüğünde bu değerleri asla yer altında bırakmamak gerektiğinin altını çizdi. Varank, madencilik alanında dünya standartlarının ve alınması gereken tedbirlerin çok açık olduğunu vurgulayarak “Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyuna yanıltmamamız lazım. ABD, Kanada ve Avrupa’da bu işler yapılıyorsa bizde de bunların önünün açılması gerekiyor” dedi.

Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Lapseki’de altın ve gümüş madeni bulunan TÜMAD Madencilik AŞ, bugüne kadar 18,2 ton altın ve 31,1 gümüş çıkardı. 2021 yılında Türkiye’de üretilen 39 ton altının 6,8 tonu yani yüzde 17’si TÜMAD tarafından üretildi.