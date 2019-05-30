Varank: Kamu alımlarında yerli desteği güçlendirilecek

30 Mayıs 2019

Mehmet KAYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini, alım yapan kuruluşlar tarafından hali hazırdaki mevzuatta belirtilen düzenlemenin yeterli etkiyi göstermediğini söyledi. Mustafa Varank, kamudaki ana sıkıntılardan birinin de mal alımlarında şartnameler yoluyla ürün işaret etmenin devam etmesi olduğuna dikkat çekti.

‘Zorlayıcı düzenleme konusunu çalıştık’

İftar yemeğinde gazetecilerle bir araya gelen Mustafa Varank, soruları yanıtladı. Kamu alımlarında yerli payının artırılması konusunda özeleştiri yapmak gerektiğini vurgulayan Varank, şunları söyledi: “Türkiye’de yerli malına yüzde 15 fiyat avantajıyla ilgili bir mevzuat var ama burada biraz kendimizi eleştirmemiz lazım. Özellikle bürokrasi bu maddeyi uygularken biraz yavaş davranıyor. Biz o manada da bir çalışma yaptık. Birtakım cezai müeyyideler ya da sorumluluklar yükleyebilir miyiz.. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bu, elbette bir yerlileşme programı olarak anlaşılabilir.”

Yerli imalatçıların da kendilerini gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, kalite ve beklentileri karşılamak konusunda yenilikçi adımlar atılması gerektiğini ifade etti.