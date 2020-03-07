Varank: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz

07 Mart 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Varank, şöyle devam etti:

"Vizyoner ve yenilikçi pek çok projeyi yakın dönemde hayata geçirdik. Bunlardan birisi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı. Ölçek ekonomisini de düşünerek, alıcı ve satıcıyı aynı anda desteklemeye karar verdik. Bakın Türkiye'de ilk defa bu yönde bir politika uygulanıyor. Talebi de görebilmek amacıyla ilk çağrıyı makine sektöründe açtık. Çağrı sonunda, sadece tek bir sektör yani makine sektörü için 5 milyar liranın üzerinde yatırım talebi aldık. Tabi bu denli güçlü bir yatırım iştahıyla karşılaşmak bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah nihai sonuçları önümüzdeki ay açıklayacağız. Yine önümüzdeki aylarda kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni çağrıları ilan edeceğiz."

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