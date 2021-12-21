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Varank: Müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırımcıların finansmana düşük maliyetle ulaşacağını söyledi.

Varank, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamışlardır diye düşünüyorum. Şunu herkes çok iyi bilmeli. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

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