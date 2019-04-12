Varank: Önceliğimiz yüksek teknolojik ürünler

12 Nisan 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayide Yerlileşme Programı'yla ilgili, "Ürün bazlı bir yaklaşımımız olacak. Önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler. Seçilen ürünün Ar-Ge'sinden ihracatına varıncaya kadar tüm gelişim sürecini tek pencereden yönetecek bir sistem tasarlıyoruz. Bu sistemde alıcı ve satıcıyı eş zamanlı destekleyeceğiz, böylece ölçeklendirme sorununu aşmayı ümit ediyoruz. Yine sistemimiz yerli katma değeri esas alacak." dedi.

"Türkiye'de üreten herkes bizim için yerlidir"

Varank, "Programımızın adı yerlileşme, ama bu yabancılara kapımız kapalı anlamına gelmiyor. Biz üretimdeki yerli katma değerin payını artırmanın peşindeyiz. Dolayısıyla ülkemizde üretim yapan yerli ya da yabancı her kim olursa olsun, bizim için eşit öneme sahip olmaya ve imkanlardan eşit ölçüde faydalanmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'de üreten herkes bizim için yerlidir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var"

Bakan Varank, "Şimdi Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Biz bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde hedeflerimize odaklanacağız. Tek bir gündemimiz var, ekonomimizi güçlendirmek, Türkiye'yi büyütmek. Bu yolda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA