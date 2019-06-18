Varank: Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalıyız

18 Haziran 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacminde bir önceki yıla göre yüzde 15'lik artış olduğunu belirterek, "Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalı ve ticaret duvarlarına karşı çözümler bulmalıyız. Böylece ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırabiliriz." dedi.

Bakan Varank, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi.

Türkiye ve İngiltere arasında birçok alanda yürütülen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Varank, iki ülke ilişkilerinin güçlenerek daha da iyiye gideceğine inandıklarını söyledi.

Varank, İngiltere'nin Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 2'nci, en çok ithalat yaptığı 8'inci ülke olduğunu anımsatarak, "Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 15'lik artış söz konusu. Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalı ve ticaret duvarlarına karşı çözümler bulmalıyız. Böylece ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırabiliriz." diye konuştu.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA