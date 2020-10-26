Varank: Türkiye 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak

26 Ekim 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) desteğini alan ve araç filtresi imalatı yapan İkiler Filtre Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. İşçilerle sohbet edip, çalışmaları takip eden Mustafa Varank, yetkililerden de bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde, sanayiciler, iş insanları ve oda başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Varank, toplantının ardından yaptığı konuşmada, kentte sanayi, teknoloji ve kalkınma odaklı yoğun bir programının olduğunu dile getirdi.

Varank, imalat sanayisinin yanı sıra hem üretim hem de ihracat rakamlarının oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, ülkenin her tarafından yeni yatırım taleplerinin artmaya başladığını ifade etti.

Yatırımda artışın olduğunu belirten Varank, "Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dinamik ve proaktif bir salgın yönetimi politikası izliyoruz"

Dünyanın COVID-19 salgınıyla mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Varank, şu açıklamayı yaptı:

"Yaşadığımız bu küresel salgın, dünyadaki bütün dengeleri derinden sarstı. Türkiye, böylesine zorlu bir dönemi, çok profesyonelce, büyük bir dikkatle yönetiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği çeviklik ve hızlı koordine olma kabiliyeti sayesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilk günden itibaren, dinamik ve proaktif bir salgın yönetimi politikası izliyoruz. Üretim cephesinde hem emekçilerimizin hem de işverenlerimizin haklarını gözeten adımlar attık. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi Bakanlığımıza başvuran fabrikaların çalışmasına müsaade ettik. Güvenli üretim yapan ve güvenli hizmet sunan firmaları belgelendirmeye başladık. Sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi programlarla, milyonlarca vatandaşımıza yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdik. Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışma sistemini kolaylaştırdık."

Bu politikaların meyvelerini verdiğini aktaran Bakan Varank, "Dış talepteki canlanmayla birlikte, hazirandan itibaren piyasa kendine gelmeye başladı. Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı, pandemi öncesi dönemin bile üzerinde" ifadelerini kullandı.

"Türkiye 2020'yi asgari hasarla atlatacak"

Denizli OSB'de elektrik tüketiminin Türkiye genelinde olduğu gibi arttığını da belirten Varank, şunları söyledi:

"Denizli'de de reel sektörün yatırım iştahı çok canlı. İlk 8 ayda, yaklaşık 2 milyar liralık 101 farklı yatırıma teşvik vermişiz. Elbette bunların önümüzdeki dönemde istihdama çok müspet etkileri olacak. Sanayi siciline kaydolan işletme sayısı da artıyor. Bu sene 232 yeni sanayi tesisi üretime geçti. Yani 2019'a göre yüzde 18'lik bir artış söz konusu. Eylül ayı ihracatı da gayet iyi durumda. Denizli geçen seneye göre yüzde 16,5'lik artışla, 323 milyon dolar ihracat hacmini yakaladı. Bunun 125 milyon doları, hazır giyim ve konfeksiyondan geliyor. Yani Denizli, reel sektörde, üretimde, salgının yaralarını çok hızlı sarabilir, örnek bir başarıya imza attı. İnşallah Türkiye, yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020'yi asgari hasarla atlatacak."

"Bütçemiz yüzde 50 arttı"

Bakan Varank, finansal piyasalardaki oynaklıkların iş adamlarının çalışma şevkini kırmamasını isteyerek, yeni pazarlar keşfetmenin yollarının aranması gerektiğini dile getirdi.

Global markaların Uzak Doğu'dan uzaklaşmaya başladığını anlatan Varank, bölgesel merkez olma konusunda Uzak Doğu'nun ciddi bir alternatif olduğunu, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki önemine de işaret eden Varank, "Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye sahip değil" dedi.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp, yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor. Yerli katma değeri daha da artırıp, küresel lige daha sıkı eklemlenme zamanı. 2021 yılında Bakanlığımız Allah'ın izniyle çok daha güçlü olacak. Bütçemiz, geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz. Bununla birlikte, Ar-Ge'ye yapılan yatırımları da daha fazla destekleyeceğiz. TÜBİTAK'ın Ar-Ge bütçesi de 2021'de yüzde 100 artıyor. Bakanlık olarak, reel sektörle yakın iletişimi önemsiyoruz."

Son 3 günde Erzurum, İstanbul ve Malatya’da sanayicilerle bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Varank, "Çok yoğun programlarımız oldu. Sahada işler yolunda gidiyor, elbette ufak tefek sıkıntılar var ama böylesine bir dönemde, nazar değmesin, reel sektör gerçekten sağlıklı bir şekilde yoluna devam ediyor. Karşılaştığınız sorunları çözmeye, getirdiğiniz önerileri hayata geçirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Laodikya'yı ayağa kaldırıyoruz"

Bakanlıklarının Denizli ekonomisine sağladığı katkılara da konuşmasında yer veren Varank, "Denizli'de 8 senede 10 milyar liranın üzerinde özel sektör yatırımına teşvik verip, 13 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını sağladık. KOSGEB programlarından 8 binin üzerinde KOBİ'miz faydalandı. Denizli OSB ile Deri İhtisas ve Karma OSB'ye bugüne kadar cari fiyatlarla 112 milyon lira kredi desteği verdik. Pamukkale Teknokent'i kurup, 10 milyon liranın üzerinde hibe katkısı sunduk. Kalkınma Ajansımız Denizli'de bugüne kadar 378 projeyi destekledi" dedi.

Şehrin turizm potansiyelini artırmak için Laodikya Antik Kenti'ni restore ettiklerini hatırlatan Varank, restorasyondan önce yılda 40 bin civarında olan ziyaretçi sayısının restorasyon sonrası yıllık ortalama 200 bine ulaştığına dikkati çekti.

Bakan Varank, dünyadaki antik tiyatro sayısının çok az olduğunu vurgulayarak, "Laodikya Batı Tiyatrosu Projesi sayesinde 98,5 metre çapında bir antik tiyatroyu ayağa kaldırmış olacağız. Bu, Türkiye için de bir ilk… Projenin Mart 2021'de tamamlanmasıyla birlikte Denizli, çok önemli tarihi ve turistik muhteşem bir eseri dünyayla buluşturacak" dedi.

Denizli'de hem bilim merkezi hem de mesleki eğitim ve test merkezi kurmayı planladıklarını aktaran Varank, iki yatırımın da kent için önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki protokol üyeleri, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bakan Varank'a, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA