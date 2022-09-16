Varank: Türkiye’nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen "Yerli ve Milli Ayçiçeği Hasadı" etkinliğine Bakan Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı.

Bakan Varank, Bakanlık olarak Türkiye'de AR-GE ve inovasyonun hamisi konumunda olduklarını belirterek, bağlı ve ilgili kuruluşlarla bu alanda destekler sağladıklarını anımsattı.

Bakanlığın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ajandasına yerel kalkınma projelerini aldığına işaret eden Varank daha önce de Türkiye'de yerli ayçiçeği tohumu olduğunu belirterek, "Ama milli bir hibrit tohumu yoktu. Biz Trakya Kalkınma Ajansımız ile o bölgedeki firmaları, üniversiteyi, Tarım ve Orman Bakanlığımızı bir araya getirdik ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu üretmeyi başardık. Şimdi o ürettiğimiz tohumları çoğaltmanın faaliyetini burada gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, bölgedeki firmalar, dernekler ve üniversitenin katkılarıyla kurulan Trakya Tohum AŞ'nin ürettiği ilk tohumları burada çoğalttığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bugün onların hasadını gerçekleştireceğiz. İnşallah burada yapacağımız hasat dekar başına 200 kilogramla Türkiye'de bir rekoru kırmış olacak. Bakanlık olarak bu tip projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'de yerli tohumculuk gelişti ama yerli ve milli tohumculuğun hala katetmesi gereken bir mesafe var. Ayçiçeği ile başladık bunu mısır ve farklı stratejik ürünlerle devam ettireceğiz. Bu ilk yerli ve milli hibrit tohumumuzun Ankara'da deneme üretimini yaptık, Rusya ve Sudan'da deneme üretimlerini yaptık. İnşallah buradan elde edilen tohumlar yurt dışına da ihraç edilecek. Türkiye'ye ciddi bir katma değer kazandıracak."

"Tarımdaki AR-GE'yi desteklemeye devam edeceğiz"

Varank, son dönemde yaşanan küresel gelişmelere işaret ederek, "Pandemi, savaşlar ve enerji kriziyle çalkalanan, türbülansa giren dünyada tarım ve gıdanın ne kadar stratejik olduğunu görerek Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle tarımı bu sene daha fazla el üstünde tuttuk ve Bakanımızın gayretleriyle çiftçimiz bu işten memnun." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımı desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Varank, "Tarımdaki AR-GE'yi desteklemeye devam edeceğiz. Tarım yapmak yeterli değil, gıda endüstrisi bu işi katma değerli hale getiren endüstri. Burada da Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Hepimiz haberlerde izliyoruz, Avrupa bu kışı nasıl çıkaracağını düşünürken biz Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı atlatabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun hayırlı olmasını dilerken, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakanlar Varank ile Kirişci, ayçiçeği üretimi yapılan tarladaki biçerdöverin yanına geçti. Daha sonra iki bakan biçerdövere binerek Ar-Ge’si ve deneme üretimleri tamamen yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli hibrit tohuma sahip ayçiçeğinin hasadını yaptı. Bakanlar Varank ile Kirişci, hasat ettikleri ürünleri bir kavanozun içine koyarak imzaladı.

Hastalıklara karşı dayanıklı

Trakya Tohum AŞ Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 43 kurum ve kuruluşun iş birliği ile 2019 yılında kuruldu. Trakya Tohum'da 32 tohumculuk şirketi, 10 ticaret borsası ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin ortaklığı bulunuyor.

Trakya Tohum, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ayçiçeği ıslahı konusunda AR-GE çalışmaları yürüttü. Bu çalışmaların sonucunda yerli ve milli imkanlarla SUN 2259 CL ve SUN 2242 CL adı verilen yağlık ayçiçeği tohumları üretildi. Bu tohumlar ilk olarak Sudan'ın yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde deneme üretimlerinde kullanıldı. Yerli ve milli tohumların hastalıklara karşı diğer türlere göre mukavemetinin yüksek olduğu gözlendi.

Şereflikoçhisar'daki deneme üretimlerinde SUN 2259'un 200 dönümde, SUN 2242'nin de 750 dönümde ekimi yapıldı. Ekim sonucu yaklaşık 200 ton tohumluk ürün elde edilmesi bekleniyor. Piyasa değeri yaklaşık 54 milyon lira olan tohumlukların başta Rusya ve Sudan olmak üzere, Bulgaristan ve Romanya gibi demonstrasyon çalışmaları tamamlanan ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.