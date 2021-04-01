Varank: Yatırım talebindeki güçlü seyir devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım talebindeki güçlü seyrin devam ettiğini belirtti.

Varank, Twitter hesabından şubat ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Yatırım talebindeki güçlü seyir devam ediyor." ifadesine yer veren Varank, şubat ayında düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 artışla 943, öngörülen ilave istihdamın yüzde 23,9 artışla 26 bin 886 ve sabit yatırım tutarının ise yüzde 2,3 artışla 15,6 milyar lira olduğunun bilgisini verdi.

Yatırımların yüzde 74'ü imalat sanayisinde

Bakan Varank'ın paylaştığı infografiğe göre de şubatta teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 74'ü imalat, yüzde 11'i hizmetler, yüzde 9'u madencilik sektöründe yer alırken, enerji ve tarım sektörleri yapılacak yatırımlardan yüzde 3'er pay aldı.

Yatırımların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ise en fazla yatırımı yüzde 50'lik payla 1. Bölge çekti.