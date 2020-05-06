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Varank: Yeni normale geçişte rekabetçiliğimiz artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" dedi.

Varank: Yeni normale geçişte rekabetçiliğimiz artacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 sonrası yeni dönemde Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi olacağını aktardı. Varank paylaşımında şunları söyledi:

"Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam  oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye  göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip  rekabetçiliğimizi artıracağız."

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