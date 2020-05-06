Varank: Yeni normale geçişte rekabetçiliğimiz artacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 sonrası yeni dönemde Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi olacağını aktardı. Varank paylaşımında şunları söyledi:
"Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız."
"Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız."