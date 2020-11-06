Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı. Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz." açıklaması yaptı.
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Kaynak: AA