Varank'tan iş fikri olan gençlere 'çağrı'

15 Haziran 2019

Bakan Varank, 7 yıldır aralıksız sürdürdükleri TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) aracılığıyla yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip gençlerin desteklediklerini belirterek, şöyle

"Bu programla bugüne kadar 175 milyon lira destek sağladık ve çok başarılı işlere imza atan bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk. En son çağrısını geçtiğimiz ay sonuçlandırdığımız BİGG programıyla 146 genç girişimcimize daha 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği sağladık. Bu yılın ilk çağrısına 10 Haziran itibarıyla çıktık. Çağrı hala açık. Özellikle iş fikri olan genç arkadaşlarımıza buradan bu çağrıyı yapıyorum. Bu yılın ilk çağrısı için bütçemiz 30 milyon lira. Bunu genç girişimcilerimize dağıtmış olacağız."

Varank, KOSGEB aracılığıyla son 10 yılda, kendi işini kuran 50 binden fazla girişimciye bir milyar 600 milyon lira destek sağladıklarını, 18-29 yaş arasındaki 13 bin genç girişimciye, yaklaşık 250 milyon lira katkıda bulunduklarını, gençler söz konusu olduğunda tüm imkanları seferber ettiklerini anlattı.

Varank, teknoloji bu kadar hızla ilerlerken şartlara ayak uydurmakla kalınmaması ve kural koyucu olmak için gayret göstermeleri gerektiğini belirterek, bunun da ancak girişimciler, STK'lar ve çalışkan gençlerle başarılabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin savunma alanında sağladığı başarılı hamlelerden bahseden Varank, bu durumun birilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte şu son dönemde yine ülkemizin savunma ihtiyaçlarına yönelik attığımız adımlara gösterilen tavırlar bu rahatsızlığın bir yansıması. Ama bizim bu konudaki tutumumuz çok net. Sınırımızdaki terör örgütlerine binlerce tır silah, araç gereç yardımı yapılırken, her türlü tedbiri almak bizim en doğal hakkımız. Türkiye artık tehditlerle, yaptırım imalarıyla, ültimatom mektuplarıyla verdiği karardan dönecek bir ülke değil. Geçti o günler. Türkiyenin çıkarına ne geliyorsa biz onu yaparız. Bunu muhataplarımızın iyi bilmesi lazım."