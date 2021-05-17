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Varank'tan istihdam değerlendirmesi: Sanayinin katkısı sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini değerlendirdi.

Konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Varank, "Sanayi sektörünün başarılı performansının istihdama katkı vermeye devam ettiğine" dikkat çeken Varank, "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, aylara göre sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam sayılarının bulunduğu grafiğe de yer verdi.

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