Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı
Varlık barışı kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'ye getirilebiliyor.
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ANKARA (DÜNYA)
Varlık Barışı başvurularında sürenin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan varlık barışında süre 30 Haziran itibariyle sona eriyordu.
Varlık barışı kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'ye getirilebilecek.
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