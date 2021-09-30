Varlık Fonu, Türk Telekom hisselerini istiyor
Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'da bankaların elinde olan yüzde 55 hisseyi almak istediği belirtildi.
Türkiye Varlık Fonu, bankalara ait yüzde 55 hisseyi alarak Türk Telekom’da çoğunluk hissesine sahip olmayı değerlendiriyor.
Bloomberght'de yer alan haberde, Varlık Fonunun konuya ilişkin olarak bankalarla ilk teması kurduğu ifade edildi.
Taraflar fiyat konusunda fikir ayrılığı yaşarken Varlık Fonu, henüz resmi teklif yapmadı.
Piyasa değerine göre Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, geri ödenmeyen kredilerine karşılık olarak 3 yıl önce Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine, LLY adında bir şirket kurarak sahip olmuştu.
Şirkette, Hazine'nin yüzde 25, Varlık Fonu'nun yüzde 6,7 hissesi bulunurken, kalan paylar halka açık.
Öte yandan LLY, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TVF konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtildi.