Varlık Fonu'nda görev değişikliği
Hüseyin Aydın Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğinden alınarak yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı.
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ANKARA(DÜNYA)-
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı.
Hüseyin Aydın bir süre önce Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden alınmıştı.
Resmi Gazete’de yayınlanan diğer atama kararına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem, Rekabet Kurulu Üyeliği görevine ise Cengiz Çolak atandı.
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