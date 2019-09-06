Varlık Fonu'ndan at yarışları açıklaması

06 Eylül 2019

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, at yarışlarıyla ilgili doğru modelin oluşturulması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Sönmez, Varlık Fonu'nun neden kurulduğuna ilişkin tartışmalar hakkında şunları söyledi:

"Bu konuda yanlış bir algı var. Sadece cari fazla veren ülkelerde varlık fonu olur algısı doğru değil. Dünyada 80'in üzerinde varlık fonu var. Önemli olan fonun kaynağı. Fonun kaynağı petrol fazlası, ihracat fazlası, cari fazla olabilir. Bir de farklı bir model olan varlığa dayalı kalkınma fonu var. Bunun dünyada birkaç tane örneği var. Türkiye'deki model varlığa dayalı kalkınma fonudur. Değer yaratımına odaklı bir model.

Biz günlük faaliyetin içinde değiliz. Şirketlerin yaratacağı değere nasıl katkıda bulunabiliriz, onun peşindeyiz. Varlık Fonu bir uzmanlık getiriyor. Bazen bir katalizör gerekiyor. Fon stratejik hedeflere katkı sağlamayı hedefliyor. İtalya'nın varlık fonunun genel müdürüyle görüştüm. Büyük bir kadroları yok ama iştiraklerine tamamlayıcı bir fonksiyon görürler. Varlık Fonu'nun kadrosu şu anda 40-50 kişi civarında. Şu anki kadromuzu organik bir şekilde büyütüyoruz. Belli bir plan dahilinde büyüdüğümüz için önümüzü görerek her gün bir tuğla koyarak duvarı örmeye çalışıyoruz."

"Şirket hisselerinin rehin verilmesi söz konusu değil"

Varlık Fonu bünyesindeki şirket hisselerinin rehin verilmesi iddiası üzerine Sönmez, "Gündemimizde varlıkları rehin ya da ipotek etme planı yok. Şirket hisselerinin rehin verilmesi söz konusu değil. Alternatiflerden biriymiş ama reddedilmiş. Konu bundan ibaret. Ana amacımız fonun kendi kendine finanse edilebilir bir yapı olması. Hazine'den farkımız kendi borçlanmamızı iştiraklerin büyümesi için ya da stratejik alanlardaki yatırımlar için yaparız" dedi.

Varlık Fonu'nun kaynak yapısı

Varlık Fonu'nun nasıl kaynak yarattığına ilişkin konuşan Sönmez, "Kaynağın iki bacağı var. Bir tanesi borçlanma, diğeri portföy şirketlerinden yaratma.. Milli Piyango'da cirodan fona kaynak akışı olacak. Borçlanmayı da makul bir şekilde yapacağız. Borçlanmanın maliyeti daha düşük olduğu için ağırlıkkı ortalama sermaye maliyetimizi düşüreceğiz. Bir de borçlanmanın büyümeyi çok hızlandıran bir özelliği vardır" diye konuştu.

"Milli Piyango'nun sahibi devlettir"

Sönmez, Milli Piyango'da işletme hakkının devredilmesiyle ilgili şöyle konuştu: "Model tamamen özelleştime dışı bir model. Milli Piyango'nun sahibi devlettir. Varlık Fonu 47 yıl boyunca Milli Pyiango lisansının sahibi olmaya devam edecek. Hasılat paylaşımına dönük hizmet alım modeli. Kamuya yaratılan faydanın bugünkü değeri 28,1 milyar TL'dir. Bu modelde kazanan devlet olacak. Kazanan taraf bugünkü cironun üç katı kadar hasılat taahhüdü vermektedir.

"Rekabet oluşmazsa devreye gireriz"

Şartnamemizde ağır hükümler var, rekabeti önleyici durumda caydırıcı, sözleşmeyi iptal edici hükümlerimiz var. Bütün oyuncuların internet platformu var. Şans oyunları sadece bayiler üzerinden dönmüyor. Bunun yanında online dediğimiz yeni platformlar da önemli rol ediniyor. Katılımcıların elektronik platformları var. Bugünkü kazanan tarafın da bildiği bir yapı. Bütün oyunculara eşit mesafede olmak zorunda online tarafında. Rekabetin oluşmadığı bir yerde işin sahibi olarak devreye girebiliriz."

"At yarışlarında doğru modeli araştırıyoruz"

Sönmez, Türkiye Jokey Kulübü'yle ilgili olarak, "Bugün baktığınızda TJK bizden bağımsız bir dernek. Fonun ana lisansı yarış yaptırma ve bahis lisansı. Bunun için doğru modelin ne olabileceği konusunda uzun dönemden beri ilgili sektör oyuncularıyla konuşuyoruz. Yabancı yatırımcıyı da çekebileceğimiz bir yapıya getirmemiz lazım. Milli Piyango oyunları dünyada toplam şans oyunlarının yüzde 60-70'idir. Türkiye'de önce spor bahsi, at yarışı, sonra Milli Piyango'dur. Doğru modelin istihdamı, at yetiştiriciliğini teşvik edici doğru modeli araştırıyoruz. Yakın bir zamanda bazı haberler duyacaksınız" dedi.

"Varlık fonu gayrimenkul projesi değil"

İstanbul Finans Merkezi konusunda değerlendirme yapan Sönmez şunları kaydetti: "Dünyadaki benzerlerimize bakınca ilgili ülkelerin varlık fonları stratejik projelerde katalizör ve yatırımcı rolü görüyor. Varlık Fonu, bu projeye sermayedar olarak girecek. Finans merkezi bir gayrimenkul projesi değil. Bu projenin öncelikle bitirilmesi, mevzuat-regülasyonların tamamlanması ve eko sistemin oluşturulması konusunda katkılarda bulunacağız. Yatırımcı olarak yer alıp projenin tamamlanması konusunda katkımızı koymak istiyoruz."

"Varlık Fonu'nda üçlü denetim sistemi var"

Fonun denetiminin nasıl olacağına yönelik olarak Sönmez, "3 ayrı denetim sistemi var. Birincisi bağımsız denetim, ikincisi Meclis Plan Bütçe Komisyonu, üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Başkanlığı'nın denetimi. Varlık Fonu'nun denetimleri tamamlanmak üzere. Finansalları bir şekilde tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız" ifadelerini kullandı.