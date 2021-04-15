Vatandaş da artık bütçeyi anlayabilecek

Mehmet KAYA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bütçenin harcama ve gelirlerine yönelik temel göstergelerinin halk tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için hazırladığı “vatandaş bütçe rehberi”ni yayınladı.

Rehberde, 2021’den itibaren program esaslı bütçeye geçildiği hatırlatılarak, performans değerlendirmeye imkan veren bu yapının daha iyi anlaşılmasının önemli olduğu belirtildi.

“2021 Yılı Bütçesi Vatandaşın Bütçe Rehberi Performans Esaslı Program Bütçe” başlığıyla yayımlanan rehberde, bütçe hazırlama süreci, program esaslı bütçenin yapısı kısaca anlatıldı. Bütçenin gelir ve gider tutarları, kalemleri hakkında bilgi verildi.

Önceki yıllar vatandaş bütçesi gibi, genel sosyal ilgi alanları olan eğitim, sağlık, reel sektör, Ar-Ge, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon, kamu yatırımları ve enerji alanında çeşitli başlıklar altında bütçe ödenekleri hakkında bilgi verildi. Bu yıl Sağlık başlığı altında COVID-19 tedbirlerine yönelik bilgi de paylaşıldı. Bu kapsamda, sosyal koruma kalkanı kapsamında 56,9 milyar TL ödeme yapıldığı açıklandı. Kısa çalışma kapsamında 3,5 milyon kişiye 29,8 milyar TL ödeme yapıldığı, esnaf-sanatkara 3,3 milyar TL, istihdam desteği için bazıları işsizlik sigortası fonundan olan üç ayrı kalemde 18,6 milyar TL ödeme yapıldığı bilgisine yer verildi. Sosyal destek kapsamında bazı vergi indirimleri yapıldığı ve en düşük emekli aylığının da 1.500 TL’ye çıkarıldığı hatırlatıldı.

2021’de merkezi bütçe kapsamında 113,3 milyar TL yatırım ödeneği ayrıldığı, bunun bir önceki yıla göre yüzde 78 artışa karşılık geldiği belirtilen rehberde, yatırım ödeneklerinin yüzde 27,4’ünün ulaştırma-haberleşme, yüzde 20,6’sının diğer genel kamu hizmetleri; yüzde 18’inin sağlık, yüzde 17,8’inin eğitim, yüzde 10,7’sinin tarıma ayrıldığı vurgulandı.

Vatandaş bütçe rehberinin 2017’den bu yana yayımlanmakta olduğu hatırlatılarak, 2021 bütçesine yönelik “2021 yılı bütçesinin temel hareket noktası, COVID-19 salgınının etkisiyle yeniden şekillenen küresel dünya düzeninde ülkemizin ak ettiği yeri almasıdır. Salgın, tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, hem kendi kendine yeten hem de dost ve kardeş ülkelerin imdadına yetişen Türkiye’nin bütçesidir. 2021 yılı bütçesi, salgına rağmen bir taraftan esnafımızın ve işçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir taraftan da sanayinin ve iş dünyasının çarklarını aksamadan döndürebilecekleri bir temele sahiptir” değerlendirmesine yer verildi.