Vatandaş eğitim harcamasında karta yüklendi

İSTANBUL / DÜNYA

Banka ve kredi kartı harcamaları 10 Eylül ile biten haftada 35 milyar 625 milyon 184 bin liraya çıktı ve bir haftada yüzde 2 artış yaşandı. En fazla haftalık artış yüzde 51 ile okulların açılmasıyla birlikte eğitim ve kırtasiye harcamalarında yaşanırken giyim harcamaları yüzde 13, elektrik elektronik yüzde 7 araba kiralama yüzde 5,76 ve market ile AVM alışverişleri ise yüzde 2,66 yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre 10 Eylül haftasında eğitim için banka ve kredi kartlarından 2 milyar 636.8 milyon lira harcama yapıldı. Yüz yüze eğitim kararıyla birlikte zaten ağustosun ikinci haftasından itibaren eğitim ve kırtasiye harcamaları yükselişe geçti. Ağustosun ilk haftasında 846.7 milyon lira seviyesinde olan eğitim harcamaları ikinci haftada 1.1 milyar, üçüncü haftasında ise 1.4 milyar liraya yükselirken eylülle birlikte harcama tutarı 1.7 milyar liraya çıktı. Ağustosun son haftasına göre eylülün ikinci haftasında eğitim harcamalarındaki artış yüzde 88,1 olarak hesaplandı.

İşe dönüş giyime yaradı

Ağustosun son haftasına göre çift haneli artış yaşayan diğer bir harcama grubu ise giyim oldu. 10 Eylül haftasında giyim için 2 milyar 686.7 milyon liralık harcama yapılırken artış yüzde 16,6 oldu. Yine yüz yüze eğitim ve işe dönüşle birlikte artan giyim ihtiyacı harcamalara yansımış oldu. Bunun yanı sıra giyimde pandemideki ertelenmiş talep de yavaş yavaş yeniden tüketime dönüyor.

Pandemiyle birlikte oldukça hızlı artış gösteren araç kiralama da büyümesini sürdürüyor. Banka ve kredi kartı harcamalarında 10 Eylül haftasında araç kiralama için 118.2 milyon liralık harcama yapıldı. Bir haftada bu gruptaki harcamalardaki artış yüzde 5,1 oldu.

Havayollarında eylül ayı ile birlikte bir gerileme var. Ağustosun son haftasına göre 10 Eylül haftasında havayolları harcamalarındaki azalma yüzde 5,9 seviyesinde. Eylülün ilk haftasına göre düşüş ise yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Havayolları gibi konaklama sektörüne yapılan harcamalar da eylül ayı ile birlikte düşüş eğilimine girdi. 10 Eylül haftasında ağustosun son haftasına göre konaklam harcamalarındaki düşüş yüzde 23,8'e ulaştı. Market ve AVM'lere ise 10 Eylül haftaasında 6.8 milyar lira harcandı ve bir haftalık artış yüzde 3,66 olarak hesaplandı.

Ağustosta geçen yıla göre artış yüzde 56

TEPAV’ın kartlı harcamalar bülteni ağustos sonuçları da eğitim harcamalarındaki yükselişe dikkat çekiyor. TEPAV’ın açıklamasına göre ağustosta kartlı harcamalar geçen aya göre tutar olarak yüzde 2, işlem adedi olarak ise sınırlı seviyede yüzde 0,4 arttı. 26 harcama grubundan 16’sında aylık bazda artış gerçekleşti. Eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri en fazla artan harcama grubu olurken, kuyumcular, doğrudan pazarlama, hizmet sektörleri, sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik ve müteahhit işleri harcamaları da 10 puanın üzerinde artış kaydetti. Kartlı harcamalar ağustos ayında yıllık bazda yüzde 56 büyürken ve Mart 2021’den itibaren gözlenen yüksek artış eğilimini sürdürdü. Online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı Ağustos 2021’de yüzde 32 olarak hesaplandı.