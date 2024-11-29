Vatandaş enflasyonu kasımda nasıl görüyor? Yanıtı Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nde...

Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA)'nin Kasım ayına ait ölçümleri yayınlandı.

Koç Üniversitesi’nin Konda Araştırma Şirketi’yle yaptığı anketin sonuçlarına göre; kasımda hanehalkının yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 92 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılı son Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 38 seviyesinden yüzde 44’e yükseltmişti.

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81 olarak ölçüldü.

TEBA'nın sonuçlarına göre; Kasım 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 104 oldu.

Kasım 2025’e kadar olan 12 aylık dönemdeki enflasyon beklentisi ise yüzde 99 olarak ölçüldü.

Enflasyon beklentisi neden önemli, ne anlama geliyor?

Enflasyon beklentisi ileriye yönelik ekonomik dinamiklerin anlaşılması açısından öncü gösterge olarak görülüyor. Ve varlık fiyatlamalarında, politika kararlarında, tüketim ve yatırım kararlarının oluşturulmasında kritik bir rol oynuyor.

Firmalar ürün fiyatını belirlerken, çalışanlar ücret pazarlığına oturduklarında, ev sahibi kira ödemesini belirlerken enflasyon beklentilere göre hareket ediyor. Dolayısı ile bugünün enflasyon beklentileri yarının gerçekleşen enflasyonunu da şekillendiriyor.

TEBA anketi ne söylüyor?

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, TEBA sonuçlarına ilişkin X hesabından değerlendirme yaptı.

Eğimez, "Koç Üniversitesi ve Konda'nın birlikte yaptığı hanehalkı enflasyon beklentisi anketi sonuçları, enflasyonun TÜİK'in açıkladığı verinin iki katı olduğu ve gelecek yılda da azalmayıp artacağı beklentisini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.