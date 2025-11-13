Vatandaş hamsiye doydu, düşük fiyata rağmen almıyor

Karadeniz'de bu yıl hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçen yıl palamutun bol olduğunu hatırlatan Trabzonlu balıkçılar, bu sezon da hamsinin tezgahları doldurduğunu belirttiler.

Son yılların en bereketli sezonunun yaşandığı Trabzon'da hamsinin fiyatı da tüketiciyi sevindiriyor. Balıkçılar, son 5 gündür hamsinin kilosunun 50 TL civarında satıldığını, bir hafta önce ise 3 kilosunun yaklaşık 200 TL'ye kadar çıktığını ifade ettiler.

Vatandaşın hamsiye doyduğunu söyleyen balıkçılar, birçok kişinin tuzlama yaparak kışlık hazırlık yaptığını belirttiler.

Balıkçı esnafı Erkan Keleş, vatandaşın hamsiye doyduğunu kaydederek, "Bu sene hamsi oldukça bol ve fiyatı da düşük. Tam tuzlamalık, ızgaralık, iri hamsiler tam yenmelik hale geldi. Hamsinin kilosu 50 TL. Vatandaş artık doydu, bu fiyata bile pek almıyor. Bu bolluk devam ederse önümüzdeki günlerde fiyatın daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Hamsi genellikle bu bölgede avlanıyor. Tahminime göre avlanma 12. aya kadar sürer" dedi.