Vatandaş karta yüklendi! Kredi kartları 1 milyardan fazla işlem ile kartlı işlemlerin lokomotifi oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin kartlı ödeme istatistiklerini yayımladı.

2,15 trilyon TL kartlı ödeme

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 2,15 trilyon TL’ye ulaştı. Bu ödemelerin 1,81 trilyon TL’si kredi kartlarıyla, 319,2 milyar TL’si banka kartlarıyla, 13,1 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti.

Kredi kartları öne çıktı

Ağustosta kredi kartı ödemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artışla 1,81 trilyon TL oldu. 1 milyardan fazla işlem kredi kartlarıyla yapılırken, kart sayısı 138 milyona ulaştı.

İnternetten ödemeler hızlandı

İnternetten yapılan kartlı ödemeler yıllık bazda yüzde 58 artışla 654,3 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten ödeme adedi 226,6 milyon olurken, toplam içindeki payı yüzde 13 olarak kaydedildi.

Temassız işlemler rekor kırdı

Ağustosta 1,22 milyar adet temassız işlem yapıldı. Temassız ödemelerin tutarı yüzde 59 artışla 730,3 milyar TL’ye çıkarken, mağaza içi ödemelerde her 5 işlemden 4’ü temassız gerçekleşti.

Kart sayısı 460 milyona ulaştı

Türkiye’de kredi kartı sayısı 138 milyon, banka kartı 216,6 milyon, ön ödemeli kart ise 105,5 milyon oldu. Böylece toplam kart sayısı 460,1 milyon adede yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam kart sayısında yüzde 10 artış kaydedildi.