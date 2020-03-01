Vatandaş, teknolojiye 66 milyar lira harcadı

01 Mart 2020

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 9,6 büyüyerek 66,5 milyar lira satış rakamına çıktı.

GfK Temax araştırma şirketinin verilerinden yaptığı derlemeye göre, tüketici teknolojisine ve inovatif ürünlere ilgi her geçen gün artarken, bu ürünlere hane halklarının harcadığı para da yükseliyor.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2019’un dördüncü çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 27,6 büyüyerek 18,9 milyar lira ciroya, 2019 yılı toplamında ise bir önceki yıla göre yüzde 9,6 büyüyerek yıllık 66,5 milyar lira ciroya ulaştı.

Yıllık bazda en yüksek artış oranının görüldüğü ürün grubu yüzde 20,4 artışla küçük ev aletleri olurken, bu alandaki ciro 6,6 milyar lirayı geçti.

Söz konusu ürünleri yüzde 19,7 artış ve 18,8 milyar liralık ciro ile büyük beyaz eşya, yüzde 6,1 artış ve 7,7 milyar lira ciroyla tüketici elektroniği, yüzde 4,1 artış ve 28,3 milyar lira ciro ile telekom ürünleri, yüzde 3,3 artış ve 4,7 milyar liralık ciro ile de bilgi teknolojileri ürünleri takip etti.

Büyük beyaz eşyada çamaşır makinesi ürün grubu içerisinde 7 kilogram kategorisi 2018 yılına göre 2019 yılında cirosal olarak yüzde 41 büyüme kaydederken, 9 kilogram ile 10 kilogram ve üzeri çamaşır makineleri de yüzde 26 büyüme gösterdi.

En yüksek düşüş oranı ise yüzde 17,2 ile ofis makineleri ve sarf malzemelerinde, yüzde 16,3 düşüşle fotoğraf makinelerinde görüldü.

Efsane Cuma telekom satışlarını uçurdu

Öte yandan 2019 dördüncü çeyreğindeki büyüme tüketici elektroniği, küçük ev aletleri, telekom ve bilgi teknolojileri sektörlerinden gelirken, "Black Friday" olarak bilinen "Efsane Cuma" indirim günü ve kasım ayı kampanyaları büyümede etkili oldu.

Telekom sektörü 2019’un dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 büyüyerek 8 milyar liralık ciro elde etti. Bu büyümeye Efsane Cuma ve yeni ürün model lansmanları sebebiyle gerçekleşen satış artışı sebep oldu.

Bilgi teknolojileri sektörü yüzde 40,9 büyüyerek 1,6 milyar liralık ciroya ulaştı. 2018-2019 dördüncü çeyrekleri karşılaştırıldığında, bütün ürün grupları büyürken en fazla büyüyenler tablet ve dizüstü bilgisayarlar oldu.

İnovatif ürünler pazarları büyütüyor

Söz konusu çeyrekte yaklaşık olarak 4,8 milyar liraya ulaşan büyük beyaz eşya sektörü geçen sene aynı döneme göre yüzde 8,7’lik cirosal büyüme gösterdi.

Büyük beyaz eşya sektöründe, 2018 yılı ile karşılaştırıldığında tüm kategorilerde çift haneli büyüme gözlendi. Kurutma makineleri ürün grubu ise en yüksek büyümeyi gösteren kategori oldu.

Küçük elektrikli ev aletleri sektörü, 2019 dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 büyüme elde etti ve 1,9 milyar lira ciro seviyesine ulaştı.

Kategori farklılaşan inovatif ürünler ile büyümeye devam ederken, yeni nesil Türk kahve makineleri, espresso ve filtre kahve makinelerinin etkisi ile sıcak içecek hazırlama, "sıcak hava ile saç şekillendiren ürünler" ile saç şekillendiriciler dördüncü çeyrekte en çok büyüyen kategorilerden oldu.

Tüketici elektroniği sektörü 2019 dördüncü çeyrekte 2,5 milyar liralık ciro elde ederek 2018 dördüncü çeyreğe göre yüzde 24 büyüme kaydetti.

Ev ses sistemleri ve video oynatıcı kategorileri dışındaki tüm kategoriler 2018 dördüncü çeyreğe göre çift haneli büyüme kaydederken, TV kategorisi geçen sene aynı döneme göre cirosal olarak yüzde 24 büyüme gösterdi.

Söz konusu dönemde UHD TV’ler çift haneli büyüme kaydetmeye devam ederken, TV ürün grubu içerisinde 60 inç ve üzeri televizyonlar en yüksek büyümenin görüldüğü segment oldu.

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,3 küçüldü ve 143 milyon lira ciro elde etti. 2018 ve 2019 senelerinin dördüncü çeyrekleri karşılaştırıldığında küçülmenin çift hane ile kartuşlardan geldiği görüldü.

Kaynak: AA