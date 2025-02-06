Vatandaş vergi ve eğitim harcamaları nedeniyle karta yüklendi

Türkiye'de kartlı harcamalar, vergi ve eğitim taksit ödemelerinin etkisiyle önemli bir artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) danışmanlarından Ercan Türkan tarafından bağımsız olarak hazırlanan e.t.t.e bültenine göre, 31 Ocak haftasında kartlı işlem tutarı bir önceki haftaya göre yüzde 20,8, bir önceki yılın aynı haftasına göre ise yüzde 58,5 arttı.

En büyük pay gıda harcamalarında

Bu artışta en büyük payı yüzde 12,1 ile market ve çeşitli gıda harcamaları alırken, kamusal ödemeler yüzde 9,6, diğer sektörler yüzde 7,1, eğitim ödemeleri yüzde 5,5, lokanta ve yemek harcamaları yüzde 3,6, hizmet sektörü yüzde 3,0 ve giyim harcamaları yüzde 2,5 oranında katkı sağladı.

İşlem sayısı da arttı

Kartlı işlem sayısında da önemli bir artış gözlemlendi. 31 Ocak haftasında işlem sayısı yıllık bazda yüzde 12,8 artarken, ortalama sepet büyüklüğü yüzde 40,5 oranında büyüdü. Türkan'ın bülteninde, mal ve hizmet fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar ile bu artışların süreceğine dair beklentilerin, kartlı tüketimdeki artışın başlıca sebepleri olduğu vurgulandı.