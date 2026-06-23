Vatandaşın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi belli oldu

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Koç Üniversitesi'nin 15-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin ortalama enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 2 puan düşerek yüzde 47'ye geriledi.

Verilere göre son 12 aylık enflasyon resmi verilerin 20 puan üzerinde hissedilirken, bu algı da bir önceki aya göre 1 puan geriledi. Bu düşüşte ise mayıs ayında gıda enflasyonunda beklenen yavaşlama etkili oldu.

Ankete göre enflasyon beklentilerindeki düşüş, enflasyon algısındaki gerilemeye paralel ilerledi. Geçmiş 12 aya ilişkin enflasyon algısıyla gelecek 12 aya yönelik beklentiler arasındaki fark, 2025 sonunda 15 puana kadar çıkarken mayıs ayında 6 puana geriledi.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri

Katılımcıların, önümüzdeki üç yıla ilişkin ortalama yıllık enflasyon beklentileri en çok yüzde 20-30 bandında toplandı. Bu aralığı yüzde 10-20 ve yüzde 30-40 izledi.

Mayıs ayında beklentiler büyük ölçüde yüzde 10-40 aralığında yoğunlaştı. Yüzde 5-10 ve yüzde 10-20 bantlarının payı mart ayından bu yana kademeli olarak arttı. Bu durum, katılımcıların bir bölümünün önümüzdeki üç yıl için daha iyimser bir dezenflasyon senaryosu beklediğini gösteriyor.

Buna karşılık, yüzde 50'nin üzerindeki enflasyon beklentilerinin toplam payı mart ayında yüzde 26, mayısta ise yüzde 24 oldu. Yüksek enflasyon beklentisine sahip kesim, sınırlı da olsa varlığını korudu. Bu görünüm, beklenti dağılımındaki iki katmanlı yapının devam ettiğini ortaya koyuyor.

Tasarruflar tercihleri

Katılımcılar, gelecek 12 ayda tasarruf eğilimlerinin arttığını belirtti. Yatırım araçları arasında vadeli TL mevduat en güçlü artışı gösterdi. Bu tercih bir ayda 4 puan yükseldi. Buna karşılık borsaya yönelim 3 puan geriledi.

Ekonomi politikalarına güven

Ekonomi politikalarına güvenenlerle, güvenmeyenler arasındaki enflasyon beklentisi farkı, bir önceki aya göre 1 puan artarak 13 puana çıktı.

Bu farkın giderek açılması, ekonomi politikalarına yönelik güvenin enflasyon beklentilerini şekillendiren temel unsurlardan biri olmaya devam ettiğini ve toplumsal kutuplaşmanın derinleştiğine işaret etti.

Döviz kuru ve enflasyon beklentileri

Ankette katılımcılara gelecek 12 aya ilişkin dolar/TL beklentileri de soruldu. Ortalama beklenti 60 TL olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentisi ile enflasyon beklentileri arasında genel olarak pozitif bir ilişki öne çıktı. Dolar/TL'nin 45 TL'nin altında kalacağını düşünenlerin enflasyon beklentisi yüzde 34 ile en düşük seviyede gerçekleşti. Buna karşılık dolar kurunun 100 TL'nin üzerine çıkacağını öngörenlerin enflasyon beklentisi yüzde 53'e ulaştı.

Öte yandan, 60-69 TL bandında dolar kuru bekleyen katılımcıların enflasyon beklentilerinde görece bir gerileme dikkat çekti.