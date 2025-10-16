Vatandaşın en çok aradığı üç numara belli oldu

Türkiye genelinde üç büyük operatör; Turkcell, TT Mobil ve Vodafone üzerinden yapılan aramalarda, vatandaşların en sık başvurduğu kısa numara 182 oldu. Bu hat, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında hastanelerden randevu almak için kullanılıyor.

Rapora göre 182’ye yapılan aramalarda ortalama görüşme süreleri operatörlere göre şöyle gerçekleşti:

- Turkcell: 267 saniye

- TT Mobil: 271 saniye

- Vodafone: 266 saniye

182, her üç operatörde de zirvede yer alırken, sistem üzerinden randevu talepleri ve danışma amaçlı soruların çağrı sürelerini uzattığı gözlemlendi.

Turkcell ve TT Mobil aboneleri, 182’den sonra en çok 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Vodafone kullanıcılarında ise ikinci sırayı elektrik arıza hattı olan 186 aldı. Bu durum, bölgesel ihtiyaçlar ve kullanım alışkanlıklarına göre çeşitlilik gösteriyor.

Kullanıcıların en sık aradığı diğer kısa numaralar şöyle sıralandı:

- 185: Su Arıza

- 153: Alo Zabıta/Büyükşehir/Beldeiyeler

- 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi

Kısa numaralara yapılan aramalarda, ortalama görüşme süresi en uzun olan hat 170 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olarak hizmet veren bu numara, çalışanların rapor, mesai, sigorta ve ücret gibi sorularını yanıtlıyor.

Operatörlere göre 170 ile yapılan görüşmelerde ortalama süre şu şekilde kaydedildi:

- TT Mobil: 337 saniye

- Vodafone: 331 saniye

Turkcell’de 170, en çok aranan 5 numara arasında yer almadı. Ancak bu operatörde de en uzun görüşme süresi, 182 ile gerçekleştirildi.

En kısa görüşülen hat: 112 Acil Çağrı Merkezi

Verilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi her üç operatörde de en kısa süreyle konuşulan hat oldu. Acil durum hattına yapılan çağrıların hızlı aktarım ve yönlendirme prensibiyle yönetilmesi, görüşme sürelerini belirgin şekilde kısalttı.

Operatör bazında 112 için ortalama konuşma süreleri şöyle gerçekleşti:

- Turkcell: 62 saniye

- TT Mobil: 62 saniye

- Vodafone: 76 saniye

112’nin ardından kısa görüşme süreleriyle öne çıkan bir diğer hat ise bazı bölgelerde elektrik ve su arıza hatları oldu.

Kısa numara kullanımı kritik rol oynuyor

BTK’nın raporu, vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımda kısa numaralara olan ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Hem sağlık hem altyapı hem de sosyal güvenlik alanındaki çağrı merkezlerine yönelim, kamu iletişim kanallarının yoğun kullanımını gösteriyor.

Rapor, acil hizmetlerin kısa sürede sonuçlandırıldığını, randevu ve danışma hatlarında ise işlem yoğunluğuna bağlı olarak uzun süreli görüşmelerin gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Vatandaşların hizmete erişim davranışı, rapor dönemlerinde sağlık ve sosyal güvenlik taleplerine göre farklılaşmaya devam ediyor.

Yılın ikinci çeyreğinde, 3 operatörden en sık yapılan 5 kısa numara ve ortalama çağrı süreleri (saniye) ise şöyle: