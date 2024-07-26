Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi, reel sektörün ise düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.

Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72,0 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

42 puanlık fark

Enflasyon beklentilerinde temmuz itibarıyla piyasa katılımcıları ile vatandaşlar arasındaki makas 42 puanı buldu.

Enflasyon haziran sonu itibarıyla yüzde 71,6 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise 2025 sonu için yüzde 14.

Veriler nasıl elde ediliyor?

Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.

TCMB, sektörel enflasyon verilerini haziran ayından itibaren yayımlamaya başlamıştı.