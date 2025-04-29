Vatandaşın tasarruf tercihleri belli oldu: Yastık altı altın ve nakit ilk sırada yer aldı

ING Türkiye, Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2024 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarını yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada paylaşılan ING Türkiye'nin Nielsen işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın dördüncü çeyreğini kapsayan araştırmada, tasarruf sahipliği oranı yüzde 54'le önceki çeyreğe benzer seviyelerde gerçekleşirken, tasarruf sahibi olmayanlar arasında yakın gelecekte tasarruf planlayanların oranı yüzde 24 oldu.

İlk sırada yastık altı altın ve nakit yer aldı

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde ise, yüzde 31 ile yastık altı altın ve nakit ilk sırada yer alırken, bu araçları yüzde 23'le TL Vadeli Hesap ve yüzde 21 ile altın, değerli taşlar ve metal hesaplar takip etti.

Hisse senetlerinin tercih edilme oranı önceki döneme benzer şekilde yüzde 18 oldu. Yatırım ürünleri konusunda bilgili olduklarını ifade edenlerin oranı ise genel kitlede yüzde 50 iken, bu oran erkeklerde yüzde 57 ile kadınlardan 13 puan daha yüksek gerçekleşti.

Düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 79 oldu

Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 79'la geçen çeyreğe göre 7 puan artış gösterirken, düzenli tasarruf yapanların yüzde 30'u gelirlerinin yüzde 10'undan azını, yüzde 45'i ise gelirlerinin yüzde 10 ila 20'si arasındaki bir tutarı tasarrufa ayırabiliyor.

Tasarruf motivasyonlarında geleceğe yatırım yüzde 39 oranıyla en önemli neden olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, beklenmedik durumlara karşı güvence ve çocuklar odağındaki birikimlerin bu çeyrekte tasarruf yapma gerekçeleri arasında payını artırdığı görülüyor.