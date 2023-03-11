Vatandaşlara 700 TL gıda yardımı! Gıda yardımından faydalanabilmek için yapmanız gerekenler...

Birçok kişi e-Devlet üzerinden sunulan gıda yardımı sayesinde yılda iki kez alışveriş yükünü azaltıyor. Peki, 700 TL gıda yardımından kimler faydalanabiliyor? Yardımdan faydalanabilmek için hangi adımları izlemek gerekiyor? İşte, vatandaşlara sağlanan 700 TL gıda yardımıyla ilgili detaylar...

Vatandaşlara Sunulan 700 TL Gıda Yardımı Nedir?

3294 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen gıda yardımı, ihtiyaç sahibi kişilerin gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan bir yardımdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından yapılan yardım; ilki Ramazan ayı, ikincisi Kurban Bayramı öncesi olmak üzere genellikle yılda iki kez düzenlenmektedir. İhtiyaç olması hâlinde yardım yıl boyunca devam edebilir. Yapılacak yardımın miktarı ihtiyaca göre belirlenebilir.

700 TL Gıda Yardımı Başvurusu Yapabilmek İçin Sağlamanız Gereken Şartlar Nelerdir?

İhtiyaç sahiplerinin temel gıda ve giyim alışverişlerini kolaylaştırmak için sunulan 700 TL gıda yardımı için belirli şartlara uyuyor olmak gerekiyor, işte o şartlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Muhtaçlık sınırı altında olmak ya da herhangi bir gelire sahip olmamak.

- Muhtaçlık Belgesi çıkartmak.

- e-Devlet veya Açık Kapı internet sitesi üzerinden başvuruda bulunmak.

- Başvuru formunu doğru şekilde doldurmak.

Kimler 700 TL Gıda Yardımından Faydalanabilir?

- Hiçbir geliri olmayanlar,

- Sosyal güvencesi bulunmayanlar,

- 65 yaş üzerinde olan ve herhangi bir gelire sahip olmayanlar,

- Sahip olduğu engel sebebiyle çalışamayanlar,

- Muhtaçlık sınırının altındaki kişiler,

- Evindeki yaşlı kimseye bakmaktan sorumlu olan işsiz kişiler,

- Afet bölgesindeki afetzedeler,

- Eşi vefat eden dul ve herhangi bir işe sahip olmayan kadınlar.

700 TL Gıda Yardımı Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?

Gıda yardımından faydalanabilmek için e-Devlet üzerinden ulaşılan başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Sizler de aşağıdaki basamakları takip ederek başvurunuzu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz:

- Başvuru formuna ulaşabilmek için e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekiyor.

- Giriş yaptıktan sonra kurum sayfaları içinden "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı"nı seçin.

- Sonrasında "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” seçeneğine tıklayın. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Yeni Başvuru" sekmesinden başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

- Başvuru formunda istenen bilgileri girdikten sonra formu göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

700 TL Gıda Yardımı Başvuru Sonucunu Nasıl Öğreniriz?

- Başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını öğrenebilmek için, e-Devlet üzerinden önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına tıklamanız gerekiyor.

- Sonrasında "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" başlığına ulaşarak gıda yardımına hak kazanıp kazanmadığınızı rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.