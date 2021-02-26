Vatandaşlara afet bildirimi için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi kuruluyor

ANKARA (DÜNYA)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yönetmeliğe göre, afet ve acil durumlarda, kullanıcılar ve aboneler; CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılacak.

İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından kendilerine gönderilen uyarı bildirimlerini, yönetmelikte belirtilen hususlara uygun şekilde, tanımlanmış süreler ve performans kriterleri dâhilinde, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı kuracaklar.