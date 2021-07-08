Vatandaşlara yeni yapılandırma kanunu rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yeni yapılandırma kanunuyla getirilen imkanların anlatıldığı, başvurunun hangi şartlarda ve nereye yapılabileceğine, kapsamda hangi borçların yer aldığına ilişkin bilgilerin bulunduğu "Yapılandırma Kanunu Rehberi" hazırladı.

Rehberden yaptığı derlemeye göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 14 Haziran 2021 tarihli sayısında yayımlanmıştı.

GİB'in hazırladığı rehberle vatandaşın konuya ilişkin bilgilere daha kolay, sade ve hızlı şekilde ulaşması hedeflendi. Rehberde, Yapılandırma Kanunu ile getirilen imkanlar, bu kapsamındaki borçların neler olduğu, kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen Kanun kapsamındaki idari para cezalarına yönelik ödeme kolaylıkları gibi konular başlıklar halinde anlatılıyor.

Rehberde ayrıca, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacakları, inceleme ve tarhiyat aşamasındaki kamu alacakları, pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin getirilen imkanlar, incelemesiz ve cezasız matrah ve vergi artırımından yararlanma, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapılması konularında sağlanan imkanlara ayrı ayrı yer verildi.

Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı, bunlara ilişkin ödeme takvimi ve süreleri, peşin ödeme avantajları, taksitle ve kredi kartıyla ödeme şartları, yapılandırmanın devam edebilmesi için gerekli koşullar ile yapılandırmadan faydalanmak için kullanılacak başvuru dilekçeleri rehberde ayrıntılı olarak ele alındı.

Kapsamdaki borçlar ve getirilen imkanlar

Kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamıyla bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi fırsatından yararlanılabiliyor. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi sağlanıyor.

Başvuru halinde ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi söz konusu olabiliyor.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanından faydalanılabiliyor.

Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergilerin yapılandırılması imkanlarından yararlanılabiliyor.

Yapılandırılan tutarlar peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması sağlanıyor.

Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi durumunda vergilerde yüzde 10 indirim yapılıyor.

31 Ağustos'a kadar başvuru gerekiyor

Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi, uygulanan hacizlerin kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması, 7256 sayılı Kanun'u ihlal edenler ve süren borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi birçok imkan ve kolaylıklar vatandaşların başvurusuna açılmış bulunuyor.

Vatandaşların söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Ayrıca, 7326 sayılı Kanunun ve Genel Tebliğ'in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, GİB'in internet sayfasında "Hızlı Erişim" alanında yer alan "7326 sayılı Kanun Mikro Sitesi"nden, kurumun doğrulanmış sosyal medya hesaplarından, Vergi İletişim Merkezinin 189 numaralı telefon hattından ulaşılabiliyor.