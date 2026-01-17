Vedat Işıkhan açıkladı: SGK geri ödeme listesi genişledi, sağlık ödemelerine artış geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme sisteminde kapsamlı güncelleme yapıldığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte birçok sağlık hizmeti ve tıbbi malzeme için ödenen tutarlarda artışa gidildi, bazı yenilikçi tedavi ve ürünler ise ilk kez geri ödeme kapsamına alındı.

Işıkhan’ın açıklamasına göre; yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemleri, acil servis kırmızı alan müdahaleleri, nükleer tıp ve girişimsel işlemler, hiperbarik oksijen tedavisi ile kemoterapi hizmetlerinde SGK’nın ödediği tutarlar artırıldı.

SGK ödeme tutarları yüzde 20 yükseldi

Düzenleme kapsamında tıbbi malzemelerde de önemli bir artış yapıldı. Hasta alt bezleri, tekerlekli sandalyeler, işitme cihazları ile uyku ve solunum cihazlarına yönelik SGK ödeme tutarları yüzde 20 oranında yükseltildi.

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."