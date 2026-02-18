Vefa İbrahim Aracı: Rekabetçilik fiyat indirimi üzerinden sürdürülemez
Türkiye ihracatında 31,9 milyar dolarla ikinci sırada yer alan kimya sektörü, geçen yıl 238 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanlığına adaylığını açıklayan Vefa İbrahim Aracı, İKMİB Başkanı Adil Pelister'in de katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, kimya sektörünün, Türkiye ekonomisinin en stratejik alanlarından biri olduğunu söyledi.
Dünya kimya sektöründe sermaye getirisinin son 25 yılın en düşük seviyelerine indiğine, kârlılıkların sert düşüşün ardından ılımlı bir toparlanma eğiliminde olduğuna işaret eden Aracı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği’nde düşük talep ve artan enerji maliyetleri, kimyevi maddeler ve mamullerinde rekabetçiliği zayıflatıyor. Buna eş zamanlı olarak, Çin’deki kapasite fazlası küresel pazarlarda fiyat baskısını artırıyor. Ticaret tarafında, ABD Başkanı Donald Trump ile tetiklenen korumacı tarifeler, ticaret akışlarını bozarken, kârlılığı da baskılıyor. Bu gelişmeler, sektörümüzün küresel rekabet koşullarını daha dikkatli ve daha bütüncül okumayı zorunlu kılıyor.”
Türkiye açısından bakıldığında önemli bir pencerenin de karşılarına çıktığına işaret eden Vefa İbrahim Aracı, Avrupa’da kapasite daralmaları ve maliyet baskısının alıcıları yakın ve güvenilir tedarikçilere yönlendirdiğini, coğrafi yakınlık, kısa transit süreleri ve esnekliğin Türkiye’yi öne çıkardığını söyledi. Ayrıca, Uzak Doğu’dan artan taşıma imkanlarıyla teslim sürelerinin kısalmasının, bu avantajın daha dikkatli ve stratejik yönetilmesini gerektirdiğine işaret eden Aracı, “Ancak bu fırsat, kendiliğinden bir kazanıma dönüşmüyor. Regülasyonlar, izlenebilirlik ve veri kalitesi, pazar erişiminin ön koşulu haline geliyor. Bu nedenle rekabetçiliğin, fiyat indirimi üzerinden sürdürülmesi giderek daha zorlaşıyor, ürün ve değer karmasında dönüşüm stratejik bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu. Kimya sektörünün, birbirini besleyen ekosistemlerle büyüdüğüne işaret eden Aracı, kümelenmenin önemine vurgu yaptı. Arıcı, "Kuracağımız ekosistemle, ihracatta maliyetlerimizi düşürmeyi, yeni kümelenmeler oluşturabilmeyi, mevcut kümelenme yapılarımızı daha etkin hale getirmeyi hedefliyoruz.”