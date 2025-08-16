Veliler okul alışverişlerine başladı: Çanta fiyatlarına yüzde 60'a varan zam geldi!

2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başlarken okul alışverişleri de hız kazandı.

E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerindeki sepet tutarında geçen yıla göre yüzde 45 artış yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre geçen yıl ortalama 517 lira olan sepet tutarı bu yıl 750 liraya çıktı.

Çanta kategorisindeki ciro geçen yıla oranla yüzde 83 artış gösterdi. Bu artış kırsatiye grubunda yüzde 60, kitap grubunda ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Yeni yıl alışverişi zamlı yapılıyor: Çantalara yüzde 60'a varan zam

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini belirtirken çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar yaşandığını söyledi.

Çetinaslan, çanta fiyatlarına yüzde 30 ile 60 arasında zam geldiğini söyledi.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını ve fiyatların daha da yükselebileceğini söylüyor.

8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı, 1 sınıflar için 1 Eylül’de başlayacak. Böylece okul maratonuna 1 aydan az bir süre kaldı.