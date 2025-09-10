Veliler sıkıntıda: İlkokul alışverişinin maliyeti 14 bin TL

Yaz tatilinin ardından hafta başında 20 milyon öğrenci 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılacağı iddialarının gölgesinde ders başı yaptı. Geçen haftayı okul alışverişi ile geçiren veliler katlanarak artan masrafları karşılamakta zorlanırken sendikalar da müfredat, öğretmen açığı ve deprem bölgelerindeki eksiklikler üzerinden hükümete yüklendi.

DW'ye konuşan ve yeni eğitim yılının çözülmemiş yapısal sorunlarla başladığını söyleyen Eğitim Sen MYK üyesi Simge Yardım'ın hedefinde de Milli Eğitim Bakanlığının politikaları vardı.

Velilerin en büyük sıkıntısı artan maliyetler

Kalabalık sınıflar, yetersiz okul binaları ve deprem bölgelerinde hala çözülemeyen altyapı eksiklerinin öğrencilerin eğitim hakkını engellediğini savunan Yardım, velilerin en büyük sıkıntısının ise artan maliyetler olduğunu dile getirdi.

Eğitim enflasyonunun en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Yardım, asgari ücretli ebeveynlerin çocuklarının temel masraflarını karşılayabilme olanağının çok düşük olduğunu savundu.

TÜİK verilerine göre de ağustosta eğitim harcamalarında enflasyon yıllık bazda yüzde 61 arttı.

Öğrencinin temel masrafları 8 bin liraya kadar çıkıyor

Durum böyle olunca sadece kırtasiye masrafları bile ailelerin bütçesini zorluyor. Sektör temsilcilerine göre bir öğrencinin temel masrafları ortalama 2 bin lirayı geçiyor, kaliteli ürünlerle bu rakam 8 bin liraya kadar çıkıyor.

İlkokul alışverişinin maliyeti 14 bin TL

CHP'li vekil Cevdet Akay'ın hesaplamalarına göre 2018'te 6 bin 753 TL olan bir öğrencinin yıllık temel okul harcamaları (kırtasiye, giyim, beslenme, ulaşım) 2025'te 79 bin 256 TL'ye yükseldi.

Anadolu Eğitim Sendikası'nın (AES) verilerine göre ise ilkokula başlama maliyeti (kırtasiye, çanta, okul kıyafeti, ayakkabı dahil) 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor, ortaokul için de bu maliyet yaklaşık 20 bin TL.

Eğitim harcamalarındaki fahiş fiyatlara karşılık hükümet de denetimlere ağırlık veriyor. Ticaret Bakanlığına göre 29 Ağustos-2 Eylül arasında kırtasiye reyonlarında yapılan kontrollerde 5 bin 50 market ve 722 bin 528 ürün denetlendi. 4 bin 816 ihlal tespit edildi ve toplam 15,2 milyon lira ceza kesildi.

Okullarda ücretsiz yemek ve içme suyu talebi

Veli-Der ise çocuk yoksulluğuna karşı acil müdahale programları hazırlanmasını, okullarda ücretsiz bir öğün yemek ve temiz içme suyu sağlanmasını talep ediyor. Ayrıca okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini, 386 bin öğrencinin kayıtlı olduğu Mesleki Eğitim Merkezleri'nin (MESEM) kapatılarak bütçenin doğrudan okullara aktarılmasını istiyor.