Venezuela 31 ton altınını geri istiyor: Hükümet ve muhalefet anlaştı

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Venezuela siyasetinde yıllardır birbirine karşı duran hükümet ile muhalefet bu kez milyarlarca dolarlık altın rezervi için aynı cephede buluştu. ABD destekli yaklaşık iki haftalık görüşmelerin ardından taraflar, İngiltere Merkez Bankası’nın yer altındaki kasalarında bulunan Venezuela altınlarının geri alınması için birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Söz konusu rezerv yaklaşık 31 ton altından oluşuyor ve güncel değerinin yaklaşık 4 milyar doları bulduğu hesaplanıyor. Yıllardır siyasi ve hukuki anlaşmazlığın merkezinde bulunan rezerv, Venezuela’nın ağır ekonomik koşullar altında yeniden en değerli finansal kaynaklarından biri haline geldi.

Altın 2018’den beri İngiltere’de kilitli

Venezuela’nın altınlarına erişim sorunu 2018 yılına kadar uzanıyor. İngiltere’nin Venezuela’daki yönetimi tanımaması, İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan rezervlerin Caracas yönetimine teslim edilmesini engellerken konu daha sonra İngiliz mahkemelerine taşındı.

İngiltere Merkez Bankası, altınların hangi yönetim veya kurumun kontrolüne verilmesi gerektiğine ilişkin hukuki belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyor. Bu nedenle Venezuela’ya ait külçeler yaklaşık sekiz yıldır Londra’daki kasalarda tutuluyor.

Son anlaşmayı dikkat çekici hale getiren unsur ise muhalefetin geçmişte rezervlerin mevcut yönetime teslim edilmesine karşı çıkmış olması. Şimdi hükümet ve muhalefet, altının ülkeye geri dönmesi ve belirli amaçlar doğrultusunda kullanılması konusunda ortak bir zeminde buluşmuş durumda.

Tarafların açıklamasına göre rezervlerin serbest bırakılması halinde kaynak haziran ayında meydana gelen depremlerin ardından yeniden yapılanma çalışmalarına aktarılacak. Konutların yeniden inşası, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, elektrik sisteminin onarılması ve enkaz kaldırma faaliyetleri öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

Muhalefet ise yaklaşık 4 milyar dolarlık rezervin kullanımında sıkı denetim ve şeffaflık mekanizmaları kurulmasını istiyor. Bu nedenle tarafların altının serbest bırakılmasının ardından harcamaların nasıl takip edileceğine ilişkin ortak bir yapı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Venezuela’nın altın rezervine ulaşma çabasının arkasında yalnızca deprem sonrası finansman ihtiyacı bulunmuyor. Ülke ekonomisinde yeniden hızlanan enflasyon, ağır borç yükü ve sınırlı dış finansman imkanları Caracas yönetiminin döviz sağlayabilecek varlıklara olan ihtiyacını artırıyor.

Venezuela Merkez Bankası verilerine göre aylık enflasyon temmuz ayında yüzde 19,9’a yükselirken haziranda bu oran yüzde 13,8 seviyesindeydi. Yıllık enflasyonun ise yaklaşık yüzde 575 düzeyine ulaştığı tahmin ediliyor ve fiyat artışındaki hızlanma ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı büyütüyor.

Depremlerin bazı bölgelerde mal dağıtımını ve altyapıyı aksatması da fiyat baskısını artıran unsurlardan biri oldu. Venezuela’nın toplam kamu borcunun yaklaşık 240 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilirken yönetim hem yeniden yapılanma hem de ekonomik istikrar için yeni kaynak arıyor.

Caracas sadece altının peşinde değil

Venezuela’nın ulaşmaya çalıştığı uluslararası varlıklar İngiltere’de tutulan 31 ton altınla sınırlı değil. Caracas yönetimi aynı zamanda Uluslararası Para Fonu bünyesinde bulunan yaklaşık 4,6 milyar dolarlık özel çekme hakkına erişebilmek için girişimlerini sürdürüyor.

Bu tablo, ülkenin yurt dışında bulunan veya erişimi kısıtlanan finansal kaynaklarını yeniden kullanabilme çabasının daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu gösteriyor. İngiltere’deki altın rezervi ise büyüklüğü ve yıllardır devam eden hukuki mücadele nedeniyle bu kaynakların en sembolik olanı konumunda bulunuyor.

31 ton altının Venezuela’ya dönmesi halinde ülkeye yaklaşık 4 milyar dolarlık ek finansman alanı açılmış olacak. Bununla birlikte rezervin serbest bırakılması için İngiliz makamlarının tutumu ve devam eden hukuki süreçlerin sonucu belirleyici olmaya devam edecek.

Venezuela açısından mevcut anlaşmanın en dikkat çekici yönü ise yıllardır birbirinin meşruiyetini tartışan siyasi tarafların aynı ekonomik çıkar etrafında buluşması oldu. Bir dönem hükümet ile muhalefet arasındaki mücadelenin sembolüne dönüşen altın rezervi, bu kez iki tarafı aynı masaya oturtan varlık haline geldi.