Venezuela 6 havayolunun faaliyet iznini iptal etti! Aralarında Türk şirketi de var

Venezuela, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uyarısının ardından ülkeye uçuşları askıya alan 6 büyük uluslararası havayolunun faaliyet izinlerini iptal etti.

Venezuela sivil havacılık otoritesi, Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Türk Hava Yolları ve Gol için izinleri iptal etti.

Venezuella bir açıklamada, bu taşıyıcıların ticari uçuşları "tek taraflı olarak" durdurarak "Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen devlet terörü eylemlerine katıldığını" söyledi.

ABD geçen hafta uyardı

FAA geçen hafta büyük havayollarını, ülkedeki "kötüleşen güvenlik durumu ve artan askeri faaliyet" nedeniyle Venezuela üzerinde uçarken "potansiyel tehlikeli bir durum" konusunda uyardı.

Caracas, ABD güvenlik uyarısının hava sahası üzerinde hiçbir yetkisi olmadığını söyledi.

ABD ordusu, Amerikalıları öldüren yasadışı uyuşturucuların tedarikinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rolü olduğunu iddia ederek, Venezuela ile kötüleşen ilişkiler nedeniyle aylardır Karayipler'e güç konuşlandırıyor.

Maduro ise iddiaları reddetti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini devirmeye çalıştığını söyledi.

Birkaç uluslararası havayolu son günlerde Venezuela'ya uçuşları iptal etti ve Caracas'ın hizmetleri yeniden başlatması için verdiği 48 saatlik süreyi görmezden geldi.