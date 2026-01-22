Venezuela petrolü bir yıl sonra yeniden Avrupa yolunda

Venezuela ham petrolü, neredeyse bir yıl aradan sonra Avrupa’ya doğru yola çıktı. Enerji şirketi Vitol Group tarafından organize edilen sevkiyat kapsamında ilk tankerin şubat ayında İtalya’daki limana ulaşması bekleniyor.

Aynı zamanda başka bir tankerin de önümüzdeki günlerde Akdeniz’e doğru hareket edeceği öğrenildi. Avrupa’ya son sevkiyat Saras SpA tarafından Nisan 2025'te yapılmıştı.

Bu gelişme, Trump yönetiminin dünya çapında ticaret tekliflerini devreye sokarak Venezuela petrolünün satışını yeniden canlandırma çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkıyor.

Beyaz Saray, yaptırımları esneterek daha fazla şirketin Venezuela petrolünü doğrudan satın almasına izin vermeye hazırlanıyor.