Veresiye defterinin yerini kredi kartı aldı

25 Temmuz 2020

Türkiye’de 2,5 milyon hane halkını geçindiren küçük esnafın nabzını tutan REM People'ın açıkladığı Esnaf Barometresi Raporu Haziran 2020 sonuçlarına göre yasakların kalkmasıyla birlikte ekonomiye güven arttı. Stok yerine planlı alışverişle birlikte harcamalar mevsim normallerine döndü. Kredi kartıyla satış oranı artarken veresiye alışveriş alışkanlığı azaldı. Yani tüketicinin yeni veresiye defteri kredi kartı oldu.

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 600 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma Haziran 2020 sonuçlarına göre, veresiye alışveriş yaygınlığı bir önceki döneme göre 12 puan düştü. Yasakların kalkmasıyla birlikte geleceğe dair olumlu beklentilerle esnafın Güven Endeksi ise 2,6 puan arttı.

Konuyla ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen REM People’ın CEO’su Bülent Peker, “Salgın döneminde tüketicilerin bakkal, büfe, küçük market, şarküteri, tekel gibi geleneksel perakende kanallarına yöneliminde belirgin artışlar yaşanmıştı. Yasakların ortadan kalkması ve panik havasının dağılmasıyla perakende sektörü normalleşmeye başladı diyebiliriz. Raporun en dikkat çekici sonuçlarından biri de kart kullanımının artması oldu. Gelecekte de küçük esnafta kart kullanımının artmasını bekleyebiliriz. REM People olarak her ay esnafın nabzını tutmaya devam edeceğiz.” dedi.

Veresiye ile alışveriş yapanların oranı düştü

Rapora göre, kredi kartı kullanımının geçerli olduğu nokta oranı yüzde 89’a ulaştı. Mayıs döneminde bu oran yüzde 82’deydi. Kartla yapılan alışverişin cirodaki payı 3 puan artışla yüzde 35 oldu. Veresiye ile alışveriş ise genel olarak esnafın yüzde 17’sinde yapılıyor. Bir önceki döneme göre veresiye alışverişin yaygınlığı 12 puan düştü. Veresiye ile alışveriş yapılan yerlerin oranı yüzde 29’dan yüzde 17’ye indi. Veresiyenin ciro içindeki payı yüzde 3 oldu.

Ekonomiye güven arttı

Yasakların kalkmasıyla birlikte ekonomiye olan güven de arttı. Rapora göre, esnafın ekonomiye güvenini anlatan Güven Endeksi bir önceki döneme göre kısmi artış ile 16,8 olarak gerçekleşti. Genel ekonomi alt endeksi ise bir önceki döneme göre 2,8 puan arttı.

Rapora göre, yurt ekonomisinin son bir yıl içinde olumsuz yönde değiştiği görüşü hakim olsa da salgın ile alakalı sınırlamaların kaldırılıp normalleşmeye başlanması önümüzdeki dönemde ekonominin kademeli olarak toparlanacağına dair beklentiyi artırdı.

Ticaret Endeksi'nin 3,5 puanlık azalış ile 25,9’a düştüğünün belirtildiği rapora göre Mayıs ayı ile birlikte kaybolmaya başlayan panik havasının haziran ayında da devam etti. Mevsimsel etkiye bağlı olarak paket su, dondurma ve içecek kategorilerinde ise artış gerçekleşti.

Politika Endeksi ise bir önceki döneme göre kısmi düşüşle 27,9 oldu.

Salgın 12 ay sürer diyenler arttı

Rapora göre, bir önceki dönem yüzde 24 olan salgının 12 aydan daha uzun süreceğini düşünenlerin oranı yüzde 43’e yükseldi.

Öte yandan mal/ürün tedarikinde sıkıntı yaşadığını söyleyenlerin oranında düşüş var. Rapora göre, Mal/ürün tedarikinde sıkıntı yaşadığını beyan eden esnafın oranı yüzde 10'a geriledi. Ürün tedarikinde sıkıntı yaşadığını belirten esnafın yüzde 41’i temel gıda, yüzde 26’sı atıştırmalık ürünler ve yüzde 21’i ise temizlik ürünlerinde sorun yaşıyor.